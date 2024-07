Il prossimo 26 agosto aprirà ufficialmente al pubblico il Centro Prelievi Baldaccio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Arezzo, 13 luglio 2024 – Il26alil. In previsione del trasferimento dei puntidi via Guadagnoli e dell’Ospedale San Donato alla nuova sede, avverranno rimodulazioni delle agende di prenotazione per permettere all’utenza di essere riconvertita al. Si avvisano gli utenti che nei giorni da lunedì 15 luglio a mercoledì 17 luglio compresi non si potranno prendere appuntamenti perdel sangue con data successiva al 26. Questo per permettere i necessari aggiornamenti delle agende di prenotazione del nuovo “”. Sarà nuovamente possibile prenotare con data successiva al 26, a partire da giovedì 18 luglio.