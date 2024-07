Il grande cuore dei casentinesi Due ambulanze e medicinali in dono per l’ospedale di Kiev

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) di Sonia Fardelli Partite per l’Ucraina dueacquistate dalla Misericordia grazie ad una raccolta di fondi tra la popolazione e le aziende avviata a febbraio. Tutti hanno risposto molto bene all’appello dei volontari e così sono stati raccolti 11mila euro che sono serviti appunto per acquistare le due, prese usate dalla Misericordia di Montalcino e da quella di Chitignano. Con i fondi raccolti sono stati acquistati anche numerosida destinare alpediatrico die comunque dove ce ne sarà necessità. I due mezzi di pronto soccorso sono partiti all’alba da , guidati da due volontari esperti dell’associazione ai quali si sono affiancati anche due giovani. In tutto quattro persone che tra oggi e domani percorreranno 1600 chilometri attraverso Austria e Polonia fino ad arrivare all’ingresso in Ucraina dove saranno lasciate le due