I Cavalieri tornano in campo capitan Puglia suona la carica | Siamo competitivi

(Di sabato 13 luglio 2024) Prato, 13 luglio 2024 - “Abbiamo ripreso ad allenarci a Seano, per il momento. In questa fase sono allenamenti più “ludici” che tecnici, per riprendere il via e ritrovarci.fiduciosi, personalmente il “format” della nuova Serie A1 mi piace perché sarà un campionato molto più stimolante ed impegnativo degli ultimi. Dovremo farci trovare pronti”. E'Lorenzore la, ora che per iUnion è iniziata la nuova stagione. Gli uomini di Alberto Chiesa si alleneranno intanto sino a fine mese ogni lunedì e giovedì, anche perché il debutto in campionato è previsto per il prossimo 13 ottobre. Ma rispetto al recente passato c'è una novità che rischia di influenzare la preparazione ed è per questo che l'allenatore livornese sta studiando più soluzioni, per quanto concerne il pre-campionato.