Cristiano Malgioglio si ritira ecco quando

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024)sidalle scene. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantautore, autore nella storia della musica italiana di circa 1.200 canzoni, in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino. Il ritiro del 79enne dal mondo dello spettacolo, però, non sarebbe imminente. "Tra due anni io lascerò questo lavoro - ha annunciato-. È la prima volta che lo dico pubblicamente ma è così: ho bisogno di pensare alla mia vita perché ho dedicato tanto alla musica e sono molto contento per tutto l’affetto che il pubblico mi ha sempre dato. Non smetterò mai di essere grato per tutto l’amore del pubblico. Tutto questo affetto è importante ogni seraesco per cantare. Penso che mai nessuno della mia generazione possa vantare il successo che ho io con i ragazzini ma anche con le mamme e questo perché avendo la fortuna di lavorare con Carlo Conti, le famiglie unite si divertono e mi seguono".