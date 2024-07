Conte | Napoli come terza favorita? Se fossi nell’agenzia di betting un po’ le rivedrei…

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2024) Antonioha mostrato tutta la sua energia e il suo entusiasmo dopo l’arrivo al. Si è subito impegnato in prima persona per risolvere i problemi nati dalla permanenza incerta di Di Lorenzo e Kvara, poi ha messo sotto anche Osimhen spiegandoli che finché sarà un calciatore deldovrà lavoraretutti gli altri. Nella conferenza stampa di oggi dal ritiro di Dimaro Folagarida il tecnico ha fatto il punto sulla situazione da cui parte ile a risposto a tono alle domande riguardo alle possibilità azzurre nella prossima stagionenon le manda a dire Ilè datoper le quote, ma ha chiuso a -40 dalla prima. Ad oggi il gap è annullato? «In due giorni di lavoro è difficile (ride, ndr). E’ stato un gap netto, sono 41 punti di distanza dall’Inter, fino a -15 dalla quinta per la Champions, -10 dalle romane.