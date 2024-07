Case di riposo ecco come farsi rimborsare le rette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Strutture residenziali, aumentano lee il comune interviene per guidare le famiglie alla richiesta del contributo regionale per un rimborso. Succede a Vigarano, dove l’amministrazione comunale è impegnata ad informare sulle ‘Modalità di rimborso per l’aumento delledelle strutture residenziali’. "A breve – premette l’assessore alle politiche sociali Francesca Lambertini – le famiglie con anziani non autosufficienti, ricoverati nelle strutture (Cra), riceveranno una lettera inviata dagli enti gestori delle strutture. Questa comunicazione servirà a informare che sarà possibile presentare domanda di rimborso per l’aumento delledeliberato a fine 2023 dalla Regione". La Regione ha deciso di aumentare i costi delle strutture residenziali per anziani e delle strutture residenziali per disabili di 4,10 euro al giorno a carico degli utenti.