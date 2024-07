Calciomercato Milan il futuro di Luka Romero è in Serie A | tre club sull’argentino

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 13 luglio 2024), ildell’attaccante rossoneropuò essere inA: ci sono tre, a sorpresa, può restare inA. Il giovane attaccante argentino, al momento, non rientra nei piani del. Ecco che allora, il classe 2004 sta lavorando in maniera incessante aello per farsi trovare pronto durante le amichevoli estive e ricevere una chiamata da altri club. Chiamata che potrebbe presto arrivare, visto che sul giocatore ex Lazio si sono fatti vivi ben tre club del nostro campionato. Si tratta di Como, Verona ed Empoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il club rossonero ha già avuto diversi confronti con l’argentino per discutere di queste proposte. Ciò che è emerso, però, è che al momentovuole del tempo per riflettere, visto che la sua volontà sarebbe quella di tornare in Spagna.