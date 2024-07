Atalanta a tutto Gasperini | l’errore di Spalletti a Euro 2024 il retroscena Zaniolo e l’offerta del Napoli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2024) Inizia la nuova stagione dell’e le prospettive per il futuro sono sempre più interessanti. La squadra nerazzurra è reduce dalla vittoria dell’pa League e dal rendimento molto importante in campionato. Il punto di riferimento sarà ancora una volta Gian Piero, top in Italia e inpa. “Sono tranquillo”, le prime parole del tecnico in un’intervista esclusiva a ‘Il Corriere dello Sport’. “Come ho già chiarito, sono stronzo con gli stronzi e buono con i buoni. Ecco, non sopporto i soprusi, le ingiustizie. Sono poco diplomatico”. Sugli arbitri: “dopoquello che ho dovuto mandare giù Le cose però sono migliorate, mi sono vaccinato. Da un certo punto di vista anche loro hanno imparato a conoscermi, si rapportano in modo diverso.