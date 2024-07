Assiderato a duemila metri Muore lavoratore stagionale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) TREMEZZINA (Como) Lavorava comein un rifugio a quasi 2200di quota sopra Bardonecchia, in provincia di Torino. Ninian Roderick Luca Smart, 27 anni di Tremezzina, è stato trovato senza vita la scorsa notte, da gestori del rifugio Scarfiotti (nella foto): era a terra, vestito, vicino alla riva del laghetto che si trova accanto all’edificio. Spaventati, hanno chiamato i soccorsi e la polizia, ma per il giovane non si poteva fare più nulla. L’allarme è stato dato attorno alle 2.45, quando è partita la squadra del Soccorso alpino e speleologico piemontese e l’elisoccorso. In poco tempo sono arrivati al rifugio anche i vigili del fuoco del distaccamento di Susa e i sommozzatori, insieme a polizia, carabinieri e il soccorso alpino della guardia di finanza per le operazioni di polizia giudiziaria.