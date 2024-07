Anniversario con la Grande Panda

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 luglio 2024) Fiat festeggia i suoi primi 125 anni e al Lingotto il parterre è davvero “de rois”. Ad aprire la conferenza stampa, il ministro delle Imprese Adolfo Urso, che coglie l'occasione per richiamare l'azienda di Torino al suo ruolo nel panorama dell'industria italiana. “Lavoriamo con Stellantis da più di un anno – afferma nel suo discorso – è il momento delle scelte e della responsabilità”. Poi un passaggio sul compleanno di Fiat. “Il marchio ha incarnato i valori del nostro Paese e ha accompagnato la sua crescita, da Nord a Sud”. A seguire Carlos Tavares, Amministratore Delegato di Fiat, ricorda il passato dell'azienda e detta la linea per il futuro. “Sono molto orgoglioso del percorso fatto – dice – e continueremo ad investire in Italia. Ho molta fiducia in Fiat, i successi saranno ancora tanti”.