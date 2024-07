Addio a Vittorini fotografo e musicista

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024)a Codogno a Jolando, ilper antonomasia: è scomparso ieri all’età di 84 anni lasciando nel dolore la moglie Elisa e i figli di Chiara e Paolo. I funerali oggi alle 10.30 in chiesa parrocchiale.incarnava la passione e l’amore per il suo mestiere, la fotografia. Migliaia di scatti effettuati nella sua lunghissima carriera sia per lavoro che per il piacere di far uscire, con un click, un’opera d’arte, magari in uno dei suoi innumerevoli viaggi per il mondo., diplomato in fotografia, aprì il suo studio in via Roma nel maggio 1962 anche se non molti sanno che la sua grande passione era anche la musica. Nel 1957 fondò con altri amici la prima rock band di Codogno, i Rocker’s Boys.