Via Marzoppina demolizioni e lavori Convenzione per 10 appartamenti

(Di venerdì 12 luglio 2024) Scandicci, 12 luglio 2024 - In gergo si chiamano ‘interventi di ricucitura’. In pratica si tratta della costruzione di 10per un totale di 800mq di superficie edificabile. L’intervento è arrivato l’altro giorno al termine dell’iter burocratico con la firma dellatra Comune e privati proprietari dell’area. Per arrivare alle nuove case, visto che il terreno non è collegato alla viabilità ordinaria, sarà creata anche la strada di accesso. Il progetto che ha avuto il via libera con la, riguarda la costruzione di un edificio di due piani a partire dalla quota di sicurezza idraulica imposta dal rispetto normativo sulle aree a rischio idraulico elevato. La strada di accesso sarà della lunghezza dell’edificio e avrà opere di corredo la pubblica illuminazione, la fognatura, e i sottoservizi oltre alla sistemazione a verde dove previsto.