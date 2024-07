Uccise i due figli neonati vizio di mente parziale o totale? Battaglia tra psichiatri

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Pedrengo. La donna accusata di aver ucciso i duedi 4 e 2 mesi arriva in tribunale con lo sguardo perso e il passo incerto, sorretta dalle guardie carcerarie che l’accompagnano verso l’aula dove l’incidente probatorio dovrà stabilire se era capace di intendere e volere al momento dei fatti. Monia Bortolotti, 28 anni, di Pedrengo, procede quasi come un automa verso il suo appuntamento, dando l’impressione di essere piombata da un suo mondo in cui pare essere rimasta prigioniera. Il pm Maria Esposito è convinto che fosse consapevole dei suoi gesti quandoi suoi due bimbi, ma per fugare ogni dubbio ha chiesto una periziaca. La discussione tra i periti del gip Federica Gaudino, Elvezio Pirfo e Patrizia De Rosa di Torino, il consulente della Procura Sergio Monchieri di Brescia e quello della difesa Marina Verga dell’Università degli Studi di Milano, ieri, giovedì 11 luglio, è iniziata alle 13,30 e si è protratta sino al tardo pomeriggio.