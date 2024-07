Tour de France Jasper Philipsen è il più veloce a domare le bizzose strade d' Aquitania

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 12 luglio 2024) Quando Armand-Jean du Plessis, per brevità chiamato cardinal Richelieu, mandò Giulio Raimondo Mazzarino a Pau per sedare sul nascere alcune proteste, gli disse che Pau è città quieta e meravigliosa, a patto di arrivarci. “Terre buone per briganti e furbacchioni quelle d’. Serve avere occhi attenti e fidarsi mai di nessuno”. Se le genti d’fossero davvero così e se così lo sono ancora non è dato saperlo. Quel che è certo è che ledisono ancora terre buone per birbanti del pedale. La tredicesima tappa delde(che è partita senza Roglic, tornato a casa dopo la brutta caduta di ieri) è stato un rapido, vorticoso, caotico e randagio avanzare, un continuo aggregarsi e disgregarsi, dileguarsi e raggrupparsi di schiene curve sul telaio e gambe vorticose sui pedali.