Temptation Island Raul Dumitras bacia una tentatrice | la reazione choc di Martina

(Di venerdì 12 luglio 2024) La quarta puntata di, che andrà in onda giovedì 18 luglio, potrebbe segnare l’inizio di una crisi profonda per la coppia composta daDe Ioannon e. I due sono approdati nel reality dei sentimenti, condotto da Filippo Bisciglia, a causa delle preoccupazioni della ragazza riguardo alla gelosia e possessività del suo fidanzatosi lascia andare con il tentatore,stupisce tutti Nelle prime tre puntate del programma, abbiamo assistito al lento avvicinamento dial tentatore Carlo, che nella passata stagione aveva partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Manuela Carriero. Durante i momenti salienti del falò dei fidanzati e all’interno del pinnettu,ha osservato con crescente preoccupazione gli approcci di Carlo verso la sua fidanzata e il nascente flirt tra i due.