Telefono rovente per Masone | è caccia al capocannoniere dell’ultimo torneo di Seconda

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNeanche il tempo di annunciare l’addio al San Giorgio del Sannio che ildiha cominciato a squillare senza soluzione di continuità. Dalla Terza alla Prima categoria, in tante si sono fatte sentire col bomber beneventano che, intanto, si sta allenando per la prossima stagione per essere ancora protagonista. La costante nelle telefonate avute, anche se, almeno in questo momento, sta ponderando tutte le proposte per fare scelte azzardate, è che si tratta di squadre che hanno obiettivi importanti e hanno bisogno di gol per centrarli. E chi megliodel campionato dicategoria? D’altronde, si sa,è una garanzia da questo punto di vista. E’ solo una questione di tempo e la prossima maglia da indossare con la prossima tifoseria da esaltare è dietro l’angolo.