Starlink fallito lancio 20 satelliti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 12 luglio 2024) 16.35 Il razzo Falcon 9 di SpaceX ha avuto un guasto in volo durante ildi ventidella costellazioneper le connessioni internet. A causare il fallimento della messa in orbita dei, i problemi al motore del secondo stadio del Falcon 9 che hanno impedito di raggiungere la distanza da terra prestabilita. L'episodio potrebbe compromettere i piani didel volo commerciale previsto per la fine di luglio con le prime passeggiate spaziali di astrinauti non governativi.