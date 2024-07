Scontro tv Bocchino manda ai matti Furfaro in due parole sul giuramento degli agenti penitenziari video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 12 luglio 2024)tra l’esagitato Marcodel Pd e il pacato Italoa “In Onda“. Persino ildella Polizia penitanziaria si trasforma in una polemica allucinante trasformandosi in un “coro fascista di mussoliniana memoria”. Sfidare il ridicolo è uno sport praticato a sinistra ogni giorno che passa. Antefatto: la cerimonia didei 300 nuovidi Poliziaa sul lungolago di Pallanza, in cui era presente il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. Il motto del rituale volto ad incoraggiare i ragazzi è stato: “Chi sono i migliori? “Noi, noi, noi, i migliori siamo noi”. Un grido di incoraggiamento utilizzato in tantissime occasioni di questo tipo, non solo nell’ambito della Poliziaa.