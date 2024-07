Samuel Dahl nel mirino della Roma

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 12 luglio 2024) Laè attualmente in fase di esplorazione del mercato per rinforzare la propria rosa e uno dei nomi che stanno emergendo è quello di, un giovane talento svedese che sta attirando l’attenzione di vari club europei, inclusi i giallorossi. Nato il 4 marzo 2003,è un promettente difensore svedese, attualmente in forza al Djurgårdens IF. Dopo aver attraversato le giovanili di vari club svedesi, tra cui IFK Västerås, Västerås SK, Västerås IK e AIK Solna,si è trasferito all’Örebro SK prima di approdare al Djurgårdens nell’estate del 2023. Con il suo club attuale,ha collezionato 33 presenze e ha contribuito con sei assist, dimostrando le sue abilità non solo difensive ma anche offensive., foto X – VelvetMagArchiviata per la Nazionale la possibilità di raggiungere la finale degli Europei 2024, essendo usciti contro la Svizzera, adesso l’attenzione è tutta catapultata sui prossimi acquisti del calciomercato per la prossima stagione.