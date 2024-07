Ponticelli | aggredisce la moglie La Polizia di Stato arresta 57enne napoletano

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024): uomola coniuge. La testimonianza del figlio e la denuncia delladiNella nottata trascorsa, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di una lite familiare nel quartiere di. I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, sono stati avvicinati da un giovane il quale ha raccontato che, poco prima, il padre aveva aggredito la madre la quale, temendo per la sua incolumità, si era poi rinchiusa in una stanza. Gli operatori, a seguito di un’intensa attività di mediazione con l’uomo, che in quei frangenti minacciava di morte la donna, sono riusciti a far ingresso all’interno dell’appartamento e a bloccare l’indagato; inoltre gli agenti hanno liberato la donna mettendola in sicurezza.