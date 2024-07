Per gli stupri di Caivano condannati anche tre minorenni con pene fino a 10 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) A una settimana esatta dalla sentenza per i maggiorenni, è arrivato il verdetto per iimputati per lo stupro di gruppo ai ddi cuginette di(Napoli). La giudice per l’udienza preliminare del Tribunale per i, Anita Polito, ha inflitto tre condanne a 9 e 10nei confronti di tre dei settecoinvolti negli abusi compiuti la scorsa estate. La sentenza è giunta al termine di una breve camera di consiglio. Il 5 luglio,tra 9e 10e otto mesi di reclusione, erano state invocate dal pm Claudia De Luca, lo stesso giorno erano statidue maggiorenni. La vicenda risale al luglio del 2023, quando le due cuginette furono portate con l’inganno in un capannone abbandonato e violentate più volte da un gruppo di ragazzi, tra cui diversi minori oltre ai due