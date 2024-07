Olidata e Meridian ecco l’alleanza per la sicurezza nella Pa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 12 luglio 2024)group, società internazionale che si occupa di servizi di cyber intelligence finalizzati alla protezione proattiva, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con, azienda italiana leader nel settore dei servizi di information technology ed office automation, quotata su Euronext Milano. Di che si tratta? “In sinergia con le diverse aziende del gruppo – si legge in una nota –si propone come interlocutore e fornitore specializzato nel settore della cyber intelligence al fine di supportare e proteggere le realtà pubbliche e private contro le minacce di attacco”. Un accordo che rientra nelle soluzioni di Threat Intelligence, che consistono in dati contenenti informazioni dettagliate sulle minacce allainformatica che prendono di mira un’organizzazione e che si affermano come elementi fondamentali per la protezione delle infrastrutture critiche.