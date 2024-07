Noi di Centro si rianima nominati i tre vicesegretari provinciali Fuori le ‘fedelissime’ Razzano e Annese

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono giorni di fermento nel quartier generale di Noi di, dopo le dimissioni del segretario provinciale Carmine Agostinelli e la scelta di defilarsi dell’ex presidente della provincia di Benevento, Antonio Di Maria. Oggi il colpo di reni della nuova dirigenza fresca d’insediamento. La segretaria provinciale Marcella Sorrentino, d’intesa con il segretario nazionale Clemente Mastella e il presidente provinciale Giuseppe Ricci, ha proceduto alla nomina di tre: Giacomo Buonanno sindaco di Moiano, Angelino Iannella sindaco di Torrecuso e Michele Iapozzuto, sindaco di Colle Sannita. Tre nomine che non rispetterebbero il criterio dell’impegno per il partito, soprattutto se si pensa al sindaco di Moiano che nell’ultima tornata elettorale europea ha fatto registrare uno dei peggiori risultati in provincia con il 4,96% ed appena 61 preferenze per Sandra Lonardo.