Meteo Italia divisa in due | bombe d’acqua e violenti temporali al Nord caldo estremo sul resto della Penisola

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 12 luglio 2024) Previsionialal Centro-Sud Il ministeroSalute ha emesso un bollettino di allerta per le ondate di calore, indicando il massimo livello di rischio per tutta la popolazione. Oggi, ben 11 cittàne sono contrassegnate con il bollino rosso: Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Rieti, Perugia, Pescara, Latina, Frosinone, Viterbo e Campobasso. A Roma, le temperature massime previste per oggi raggiungeranno i 36 gradi. In risposta, il Campidoglio ha attivato i sistemi di allerta, coinvolgendo principalmente la Protezione Civile e il Dipartimento Politiche Sociali. Al, invece, si prevedono. Gli esperti de Ilconfermano a La Repubblica il passaggio di un fronte freddo sulle regioni settentrionali, conintensi soprattutto adel fiume Po.