LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Magnaldi nella fuga di testa Gruppo a 1? 40? a 20 km dall’arrivo

(Di venerdì 12 luglio 2024) 14.01 Una vittoria dellafarebbe il gioco di Elisa Longo Borghini: qualora vincesse una delle fuggitive si aggiudicherebbero gli abbuoni presenti al traguardo. 14.01 Aumenta il vantaggio delle fuggitive che ora hanno 1? 50?. 14.00 Ladella corsa è ora impegnata in un tratto di discesa. Ci saranno poi un paio di chilometri in falsopiano che condurranno le atlete ai piedi dell'ultima salita. 13.58 Il vantaggio delladella corsa è di 1? 40?. Iniziano a crederci le quattro fuggitive 13.57 Mancano 20 km all'arrivo! 13.55 Ilè formato da una trentina di corridori. Una delle squadre in forze è la Movistar Team che ha inLiane Lippert. 13.54 La Lidl – Trek vanta ancora 3 atlete inoltre la maglia rosa di Elisa Longo Borghini.