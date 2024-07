L' eleganza è di casa sugli spalti del torneo di tennis inglese Dal completo a pois di Miller al cardigan di Chung gli outfit meglio riusciti delle star

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 12 luglio 2024) Non solo passerelle e location esotiche. Ogni luogo può trasformarsi in un front row ad alto tasso di glamour. Soprattutto quando si tratta deldipiù antico del mondo. In attesa della sorprendente finale Wimbledon femminile 2024, che vedrà protagonista Jasmine Paolini, in tribuna le celebrities non smettono di incantare grazie ai loro look. Emma Corrin, dark glamour a Berlino: abito nero Saint Laurent e autoreggenti X Il Grande Slamsi conferma infatti sinonimo di un’estetica raffinata e sofisticata, quasi regale, fatta di sfumature neutre e delicate e di capi dal sapore classico, non senza qualche twist.