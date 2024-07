‘La salute è ancora la prima cosa?’ stasera a Bacoli Giuseppe Longo dg Federico II a dialogo con Corrado Gabriele

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 luglio 2024) ‘Lalacosa?’ La risposta a questa domanda sarà oggetto questa sera alle 20 a(Napoli) di un nuovo “dell’impossibile”. A parlarne, nella parrocchia di Sant’Anna nel centro storico della cittadina flegrea, ci sarà, direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitariaII di Napoli. Con lui dialogheranno il teologo Gennaro Matino e il giornalista, speaker di Radio Napoli Centrale, che manderà in diretta streaming l’evento sui suoi canali social. Ilsullaè il secondo dei quattro appuntamenti della rassegna I dialoghi dell’impossibile. La settimana scorsa è stato ospite l’attore e autore Enzo Decaro, per una lunga e partecipata conversazione partita da Napoli e dal suo folklore per spaziare sui temi della spiritualità e dell’impegno civile accanto ai più deboli.