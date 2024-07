Inter conferenza stampa Marotta e Inzaghi oggi in tv | data orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tutte le informazioni sulla, l’, latv edelladi inizio stagione di Beppee di Simone, che risponderanno alle domande dei giornalisti in vista del nuovo campionato, che l’approccerà da campione in carica. La stagione dei nerazzurri prenderà il via ufficialmente sabato 13 luglio con il primo raduno ad Appiano Gentile, in cui saranno però assenti i nazionali. Sarà anche l’occasione per fare il punto sul rinnovo di, che appare vicino per entrambe le parti. Ladi presentazione andrà in scena alle ore 17.00 di venerdì 12 luglio, e sarà trasmessa intv suTv, disponibile al canale 232 di Sky e anche su Dazn, mentre losarà affidato ai canali ufficiali del club.