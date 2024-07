Il governo giapponese non ha proibito alle persone vaccinate contro la Covid di donare il sangue

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 luglio 2024) Circolano numerosi post online secondo cui ilavrebbe intenzione di proibireildiil. In realtà, tale misura non esiste. Vediamo nel dettaglio come è nata questa notizia falsa e perché ilnon proibiràdiil. Per chi ha fretta: Post online sostengono che il Giappone voglia impedireildiil«a causa dei pericolosi effetti collaterali dell’mRNA». La presunta fonte è un articolo dove tale divieto non viene menzionato: si legge solo di un invito di alcuni scienziati. L’invito è contenuto in uno studio le cui dimostrazioni sono fallaci. Il sito della Croce Rossaspiega che i vaccinatiilpossono regolarmenteil