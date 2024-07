Il gladiatore 2 | nonostante le critiche trailer da record con 128 milioni di visualizzazioni in 24 ore

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 12 luglio 2024) Fan impazziti per le prime immagini del sequel di Ridley Scott, che supera anche alcuni giudizi intorno al flm. Tantissime persone in tutto il mondo hanno guardato ilufficiale di Il2, pubblicato da Paramount e che nelle prime ventiquattro ore ha catturato l'attenzione dei fan. Un traffico incredibile online che ha superato anche quello di Top Gun: Maverick. Il sequel de Ildi Ridley Scott è stato visto da 128di persone in tutto il mondo sui social, inclusi Instagram, TikTok, Facebook, YouTube e X, soltanto nel primo giorno di pubblicazione online, a fronte delle 75didel sequel con Tom Cruise. Oltre leNegli Stati Uniti, Il2 ha .