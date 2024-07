I cavatori hanno caldo il venerdì Scivolone in tv di Fabrizio Santucci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Carrara, 12 luglio 2024 – Un altrodegli industriali che, come le riflessioni di Alberto Franchi, è destinato ad animare la calda estate carrarese e non solo. Dopo l’ordinanza della sindaca Serena Arrighi che prevede lo stop al lavoro all’aperto nelle ore torride, il capo delle impreseai microfoni di Sky Tg24 ha candidamente ammesso che l’ordinanza non era necessaria dal momento che esiste un regolamento dell’Asl. E poi ha aggiunto: "In cava tutti noi abbiamo il termometro, i sali minerali, le creme protettive 50. Quando i gradi arrivano a 32 gli operai possono anche non lavorare". E alla domanda se possono o devono ha risposto che "se vogliono ci sono anche gli ombrelloni. Ad esempio per(oggi per chi legge ndr) è già previsto lo stop.