Giustizia | Conte ‘eliminiamo dai tribunali scritta ‘legge è uguale per tutti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 lug (Adnkronos) – “Ora che la proposta di Nordio di abolire il reato di ‘abuso d?ufficio’ è diventata legge non ci resta che eliminare lache campeggia in tutte le aule di‘La legge èper'”. Lo scrive sui sociale Giuseppe, che prosegue: “Sì, eliminiamola definitivamente. Perché quellacorrisponde a una solenne promessa dello Stato di trattarei cittadini con pari dignità, senza distinzioni tra imputati eccellenti e cittadini comuni”.“Da oggi quella promessa suonerà vuota retorica. Non solo non riuscirà a sopire l?ansia dei cittadini comuni che attendonoin un?aula di tribunale, ma – peggio – rischierà di suscitare in loro un legittimo sdegno”, prosegue.“Ricordava Calamandrei che sull?Italia grava una ?maledizione secolare?, perché ?il popolo non ha fiducia nelle leggi ? Ha sempre sentito lo Stato come un nemico?, mai percepito come ?lo Stato del popolo?.