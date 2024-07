Giacomo Bozzoli e i punti oscuri della latitanza in casa | il frigo pieno qualcuno l’ha aiutato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 luglio 2024) Soiano del Garda (Brescia) – Latitante in. Scelta che può apparire strana, bizzarra, destinata a terminare con l’arresto. Scelta che appare invece spiegabile in base a una considerazione e a una domanda. La considerazione. Tornare nelladi Soiano del Garda era l’unico modo per il latitanteper ricevere la moglie e il figlio nella speranza che presto o tardi avrebbero fatto ritorno e gli sarebbe stato possibile riabbracciarli. Antonella Colossi, la compagna di, e il loro bambino di nove anni, da quando hanno fatto ritorno dalla Spagna sono ospitati indei genitoridonna, a Chiari. Quellodomestica era solo un progetto di, legato al sogno di riunirsi, anche solo per poco tempo, alla convivente e al piccolo? Oppure il latitante ne aveva parlato, aveva condiviso lo schema con? È un fatto che, nelle prime ore di giovedì, che per lui sono state le ultime di libertà, ha comunicato con una persona a lui molto vicina.