Dubbi gravi Rampini affonda Biden e i media amici | verità nascosta per anni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 12 luglio 2024) Le ultime clamorose gaffes risalgono a questa notte, quando Joeha chiamato Putin il presidente ucraino Zelensky e ha parlato della sua vice Kamala Harris chiamandola Trump. Insomma, se il vertice Nato di Washington era la prova del nove delle condizioni di salute e lucidità del presidente americano, questi non l'ha superata. A questo punto, viene ipotizzato a L'aria che tira estate, il programma condotto da Francesco Magnani su La7, che è solo questione di tempo:ritirerà la sua candidatura per la Casa Bianca. "Non sono mica tanto sicuro perché lui si aggrappa", spiega Federico, ospite in collegamento. Insomma,non molla nonostante il pressing dei democratici. Ma stiamo assistendo a "uno spettacolo francamente desolante, sconcertante e aggiungerei anche vergognoso", afferma l'editorialista del Corriere della sera.