Da Cecilia a Diletta | perché tutte hanno indossato lo stesso abito da sposa

(Di venerdì 12 luglio 2024) Quando una coppia vip annuncia le nozze, la concentrazione si posa, (come lecito) sempre sullae sulla scelta dell’. E quando si parla di personaggi noti le aspettative si alzano e la sorpresa è sempre dietro l’angolo. Nella stagione dei matrimoni Vip tre donne sono convolate a nozze: primaLeotta, poiRodriguez e l’ultima la settimana scorsa, Simona Ventura. Tre donne molto diverse da loro, ma che per il loro giornolo. Leggi anche: Myrta Merlino, notizia importante per lei ma non l’avrebbe presa bene Leggi anche: Fedez, l’annuncio dall’ospedale sulle sue condizioni Da, l’daIl matrimonio diLeotta è stato probabilmente quello più atteso dell’anno.