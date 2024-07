Come sarebbe il mondo con un Trump bis

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 12 luglio 2024) «L’isolazionismo non era la risposta ottant’anni fa e non è la risposta oggi». È passato poco più di un mese dall’ottantesimo anniversario dello sbarco in Normandia. Considerata la più grande invasione anfibia della storia, l’operazione lanciata il 6 giugno del 1944 ha segnato un passaggio fondamentale verso la vittoria alleata nella Seconda guerra mondiale, con l’arrivo delle forze angloamericane nell’Europa nordoccidentale. La ricorrenza è stata l’occasione, per Joe Biden, di ricondurre alle sfide del passato quelle affrontate dalla sua amministrazione. Prima fra tutte la guerra in Ucraina, con le ricadute che il conflitto può avere sugli equilibri europei, e poi la possibilità sempre più concreta del ritorno di Donaldalla Casa bianca.