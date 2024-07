Carta Dedicata a Te 2024 | online tutti i dettagli per erogazione e primo acquisto con i nuovi 500 euro

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di venerdì 12 luglio 2024) Con l’approvazione del Decreto Interministeriale del 4 giugno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 giugno, entra nel vivo la misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno tramite la “a Te”. L’INPS ha fornito precise indicazioni operative per accedere a questo beneficio, che si presenta come un aiuto concreto per l’di beni di prima necessità, carburanti o abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Di seguito, analizzeremo ino ogni aspetto delle istruzioni operative rilasciate dall’INPS per guidare i beneficiari attraverso questo importante strumento di supporto. Indice Laa te Laspesa torna nelA chi spettano i 500dia te Come si individuano i beneficiari dellaa teGestione elenchi beneficiariImporti dellaa te Come utilizzare i 500Entro quando utilizzare laa teLaa te Laa Te è stata istituita per fornire un sostegno economico alle famiglie italiane in difficoltà economica, come previsto dalla Legge di Bilancio 2023 e successivamente incrementato dalla Legge di Bilancio