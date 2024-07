Calciomercato Milan Devis Vazquez pronto a lasciare Milanello!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 12 luglio 2024), dopo i primi giorni di ritiro e un colloquio con Paulo Fonseca il colombianoha deciso dielloVásquez era rientrato aldopo la positiva esperienza maturata ad Ascoli, dove ha raccolto 10 presenze da gennaio fino alla fine del campionato. Era arrivato nelle Marche reduce dai sei mesi in Inghilterra con la maglia dello Sheffield Wednesday con solo 9 presenze. Il ragazzo nato a Barranquilla (Colombia) il 12 maggio 1998 pareva destinato ora al ruolo di terzo portiere. La dirigenza aveva pensato di puntare sul gigantesco estremo difensore (è alto 1.96 cm per 94 kg) ma non sarà così La situazione è andata diversamente, il giocatore ha preferito interrompere il rapporto con Casae andare allo Spezia in Serie B.