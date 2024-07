Biden verso l’addio lo abbandonano tutti i democratici

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024) Washington D.C. – Le tensioni all’interno del Partito Democratico americano sono arrivate a un punto di rottura. Alcuni dei principali donatorihanno annunciato che congeleranno circa 90 milioni di dollari destinati al super PAC pro-, ‘Future Forward‘, finché il presidente rimane in corsa per la rielezione. La notizia, riportata dal New York Times, rappresenta un colpo significativo per la campagna di Joe. La decisione dei donatori di sospendere i finanziamenti riflette un crescente malcontento all’interno del partito riguardo alla capacità didi vincere un secondo mandato. Questo sentimento è stato ulteriormente alimentato dall’incontro di ieri notte, durante il quale il leader deialla Camera, Hakeem Jeffries, non ha offerto il suo endorsement al presidente.