Atalanta la prima uscita a Clusone con la sfida in famiglia contro la Primavera

(Di venerdì 12 luglio 2024) Bergamo, 12 luglio 2024 – Lastagionale dell’, come da consolidata tradizione degli ultimi anni, sarà come sempre a, comune di nascita del presidente Antonio Percassi. Per lavolta dal 2019 (escluse le due estati del Covid) la Dea non effettua la tradizionale settimana di ritiro nel fresco della Val Seriana, ma nel rispetto della recente tradizione ha scelto lo stadio comunale Città diper il primo bagno di folla con i suoi tifosi, giovedì prossimo, con una seduta inla propriavera. Allenamento congiunto e partitellagli under 19 allenati da Bosi di fronte alla tribuna centrale, con ingresso libero fino a esaurimento dei circa 2.000 posti disponibili. Probabilmente ci saranno poi altri due amichevoli ‘locali’ ancora da definire, nel mese di luglio,della partenza per l’Olanda dove sabato 27 luglio alle 15 i nerazzurri giocheranno ad Alkmaarl'AZ Alkmaar all'AFAS.