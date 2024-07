Atalanta Koopmeiners può partire | doppio acquisto per sostituirlo

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’protagonista del mercato estivo. Dopo Godfrey e Zanioli altri due colpi: si prepara il post-. L’non vuole affatto fermarsi. Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Ben Godfrey e Nicolò Zanioli, i nerazzurri continuano a sondare il mercato alla ricerca di ulteriori elementi di qualità da regalare a Gian Piero Gasperini allo scopo di allestire una rosa capace di fare la voce grossa sia in Serie A che in Champions League. Tante le operazioni in entrata a cui la società sta lavorando, che potrebbero essere finanziate dalla cessione di Teunalla Juventus. Teunpuò lasciare l’(LaPresse) – Serieanews.comIl trasferimento dell’olandese alla Vecchia Signora risulta possibile. A confermarlo è il fatto che il management orobico, in queste ore, ha provveduto ad individuare ben due adeguati sostituti del 26enne.