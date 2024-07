Anticipazioni Endless Love | puntata di oggi 12 Luglio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 12 luglio 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladi12Ozan accusa Nihan e Vildan di aver spinto Zeynep ad andare via di casa. Nihan per rimediare si introduce nel giardino di kemal e trova Zeynep ed Emir a parlare. Sempre più sospettosa riguardo alla relazione tra i due, fotografa Emil e, non appena lei si allontana, Nihan la avvicina per parlare. Intanto, Zehir trova in nome dell’uomo che ha segnalato l’incidente.