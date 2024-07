Agri Young – La notte gialla la giornata di Coldiretti Giovani Impresa Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 – Arriva la XII° edizione di– La, ladiche si terrà presso il Parco Pertini , viale Giotto il giorno giovedì 18 luglio. Laavrà inizio alle ore 15:30 presso lo Spazio Accoglienza Prato Parco Giotto, alle ore 16:00 seguirà un momento di dibattito e di confronto ”Radici per il futuro” iimprenditori si confrontano sul futuro dell’coltura e dell’agroalimentare apportando testimonianze personali e nuovi spunti di riflessione. Alle ore 18:00 presso lo Spazio Menchetti “Dall’idea all’” open day dedicato alla nuova guida diper l’avvio e lo sviluppo dell’aziendacola. Il Comitatosarà a disposizione di tutti ipresenti per spiegare la guida e dare tutte le informazioni in merito.