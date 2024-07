A Verona il tifo ultrà è tifo politico fascista Fa figo atteggiarsi da fascisti Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il viaggio dineldi. Il giornalista Paolo Berizzi ripercorre le principali vicende giudiziarie che coinvolgono ildi. Con nessuna sorpresa, gliin questione sono affiliati direttamente o indirettamente alle idee politiche fasciste e naziste. Ailè in realtà squadrismo in purezza, calcistico eScrive: Nella città di Giulietta, fin dagli anni 80, ilè anchee viceversa. Il razzismo e il nazifascismo di cui sono imbevute le gesta dei soldati picchiatori delle curva gialloblu si specchiano nel pantheon “valoriale” occupato dai simboli del Male; quel campionario dell’odio che, per ricambio generazionale, dal Fronte Nazionale di Franco Freda a Forza Nuova (la “f” e la “n” che si ripetono) fino alle tartarughe di CasaPound e prima ancora e sempre al Veneto Fronte Skinhead, nellanera continua a tenere banco e ad accendere la violenza.