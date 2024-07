Voglia di ripartenza La fiera dà scacco a Première Vision | Clienti internazionali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Spazi espositivi più grandi e ancora più curati,di mettere in mostra la parte migliore e in modalità innovative: così Milano Unica, 39esima edizione, viene vissuta dal drappello di 119 aziende pratesi che in numero massiccio hanno aderito al salone del tessile di alta gamma. Una maggiore capacità di investimento legata anche al fatto che ormai gli imprenditori puntano tutto sulla kermesse milanese, ’dismettendo’ ormaia Parigi. Così, per esempio, allo stand di Dinamo contemporary fabric, non si trova il tradizionale stendino con i campioni tessili appesi e descritti con il cartellino di carta: Sandro Ciardi ha scelto di mettere "i tessuti in vetrina nudi e crudi. Protagonisti sono i tessuti senza troppe spiegazioni: ormai la sostenibilità non è più una novità, ma una normalità", dice.