Vercelli spendevano i soldi per la figlia malata in viaggi pay-tv e videogame Scoperti dalla Guardia di Finanza

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 - Le donazioni per lagravementeliin, pay-tv,e versamenti di denaro in America Latina, per questo motivo i genitori di una piccola affetta da una patologia rara sono indagati per truffa aggravata. Frode scopertadiA scoprire l'orribile frode ai danni di un'associazione filantropica della Valsesia è stata ladicon l’aiuto della polizia giudiziaria, coordinataprocura vercellese. Le donazioni erano per le cure dellaLa coppia sfruttava a piacimento le donazioni dell'associazione per la bambina. Donazioni che avevano raggiunto circa 200.000 euro e che la onlus aveva destinato per le cure della piccola. Purtroppo mamma e papà non hanno minimamente pensato alla sua salute della piccola, secondo l’accusa, ma con l'aiuto di una terza persona hanno utilizzato parte della somma per i propri interessi.