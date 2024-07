Uefa e Fifa all’attacco del governo | Emendamento Mulé? A rischio la partecipazione dei club italiani alle coppe

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’si scaglia duramente contro ilitaliano e il ministero dello Sport, minacciando sanzioni pesantissime. Tutto per il discussoMulè. Con una lettera,non hanno infatti usato mezze misure, puntando il dito contro l’al decreto Sport e istruzione che prevede l’autonomia delle leghe dalla Federcalcio: il testo punta a dare piena autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e gestionaleleghe, il diritto per la Serie A di avere parere vincolante sulle delibere della Figc che la riguardano e la possibilità di ricorrere contro la giustizia sportiva direttamente al Tar del Lazio. In pratica, smantella l’autonomia della Figc.Leggi anche: Parma, incidente ferroviario: coinvolte decine di persone.