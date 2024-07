Stop al grattacielo fantasma Adesso il Comune cambia idea sull’urbanistica

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’Assessorato alla Rigenerazione urbana deldi Milano ha deciso di fermare il progetto che prevedeva la demolizione di un fabbricato monopiano esistente in via Delle Ande 15 e l’edificazione, al suo posto, di un nuovo palazzo residenziale di sei piani, con parcheggio sotterraneo e uno spazio culturale al pianterreno, in cui attivare corsi, laboratori, mostre e proiezioni. Condividendo così il parere negativo già espresso dal Municipio 8, dove, nel corso di un dibattito, erano emersi i problemi di un “indebito aumento di volumetria” in una zona ristretta e “già densamente abitata”, con un conseguente “aumento della criticità di parcheggio”, e anche un “impatto ambientale negativo” rispetto alle abitazioni esistenti e alla vicina Rsa, con la perdita di “visibilità e orizzonte”.