Stalking dal vicino di casa Il marito era in carcere

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilera finito inper espiare una pena definitiva: e allora s’era fatto sotto ildi. Ammiccamenti e proposte in un crescendo di gelosia ossessiva e violenta sfociato in interrogatori, pedinamenti, tentativi di entrarle ine persino schiaffi. Una vicenda cresciuta all’ombra di Cervia a partire dal novembre 2022, proseguita fino a che lei non si era trasferita a Ravenna e approdata ieri mattina davanti al gup Andrea Galanti e al pm Angela Scorza. Protagonisti, un 62enne di origine serba già noto alle forze dell’ordine (avvocato Eleonora Sgrò) che deve rispondere di. E una 54enne ravennate pronta a costituirsi parte civile con l’avvocato Luigi Gualtieri. Secondo quanto esposto dalla donna in querela, con la carcerazione del, quel, un tempo premuroso, si era di botto trasformato in ossessivo.