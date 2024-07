Rischio povertà in Italia stipendio da 1 245 euro è la soglia minima

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 11 luglio 2024) Inuna importante fetta della popolazione è costretta a sopravvivere. Per riuscire a vivere, infatti, occorrerebbero degli stipendi adeguati al costo della vita, tutele e contratti in regola. Qualcosa che non viene garantito ovunque, con determinati settori ben più colpiti di altri. In tanti riescono a mettere insieme unocompleto suddiviso tra coniugi o partner. Un ritorno economico ben distante da quello dovuto per l’impegno in termini orari. A fronte degli aumenti dei costi del quotidiano, è mutata anche ladiin. L’asticella è oggi posta più alto di quanto si possa pensare, stando ai dati Istat.La cifra da cerchiare in rosso è: 1.245. Parliamo di netto al mese in busta paga, che non basta a evitare ilin questo Paese.